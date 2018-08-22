Andre Ayew’den büyük söz – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    ’den büyük söz

    Andre Ayew’den büyük söz
    'de geride kalan iki hafta sonunda eleştirilen isimlerden olan , taraftarlarına umut saçtı. Swansea'dan bir yıllığına kiralanan Ganalı yıldız, "Taraftarlarımız desteğini sürdürsün. Yeni karşısında onlara hayal kırıklığı yaşattık. Ancak daha çok çalışıp, hatalarımızdan dersler çıkaracağız ve onların yüzünü güldüreceğiz" açıklamasını yaptı.
    1. 22.8.2018
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