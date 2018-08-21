Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar: "Slimani iş yapar"
Yeni Malatyasporlu Sadık, “Fiziksel olarak iyi. Savunma arkasına koşu da yapabiliyor” dedi.
COCU DA MEMNUN
Sadık Çiftpınar, takım olarak Slimani'yi iyi kontrol ettiklerini de kaydederek, "Biz o gün gerçekten çok iyi oynadık. Slimani'nin bir kafa şutu dışında Fenerbahçe'ye pozisyon vermedik" dedi. İslam'ın Fenerbahçe'ye ve takım arkadaşlarına alışınca gollerine de başlayacağı belirtiliyor. Teknik direktör Cocu'nun da Cezayirli golcünün ilk maçtaki performansından memnun olduğu öğrenildi.
- 21.8.2018
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Araplar’dan çıkarma
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Yorum
Nail hem futbol oynamıyorlar hem de gitmiyorlar. bi defolup gidin bu takımdan. paraya değil armaya aşık futbolcu lazım bize..
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Partizan-Beşiktaş maçı seyircisiz oynanacak!
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Vedat B. Maç seyircili. Kızıl Yıldız ceza aldı. Bilgilendirmeyi düzeltin lütfen. Teşekkürler.
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Maç sonucu | Kasımpaşa 2-1 Medipol Başakşehir | ÖZET
Toplam 1
Yorum
PAŞAM SEMTLERİN EFENDİSİ..EFENDİLERİN SEMTİ
Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar: "Slimani iş yapar" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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