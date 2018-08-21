Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar: "Slimani iş yapar" – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    Çiftpınar: "Slimani iş yapar"

    <a href="/index/yeni-malatyasporlu-sadik?id=d531b2e1-c944-42a1-90ed-379dc5756304" class="" rel="tag">Yeni Malatyasporlu Sadık</a> Çiftpınar: "Slimani iş yapar"

    , “Fiziksel olarak iyi. Savunma arkasına koşu da yapabiliyor” dedi.

    'deki ilk maçına Yeni Malatyaspor karşısında çıkan İslam Slimani gol atmayı başaramazken, etkili oyunuyla beğeni toplamıştı. Cezayirli forvete, karşılaşmada kendisini marke eden Sadık Çiftpınar'dan da övgü geldi. Malatyaspor'un başarılı stoperi, "Slimani ilk maçı olmasına rağmen çok istekli bir görüntüsü vardı. Fiziksel olarak iyi bir oyuncu olmasına rağmen savunma arkasına koşu da yapabiliyor" dedi.

    COCU DA MEMNUN
    Sadık Çiftpınar, takım olarak Slimani'yi iyi kontrol ettiklerini de kaydederek, "Biz o gün gerçekten çok iyi oynadık. Slimani'nin bir kafa şutu dışında 'ye pozisyon vermedik" dedi. İslam'ın Fenerbahçe'ye ve takım arkadaşlarına alışınca gollerine de başlayacağı belirtiliyor. Teknik direktör Cocu'nun da Cezayirli golcünün ilk maçtaki performansından olduğu öğrenildi.
    1. 21.8.2018
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