Topal bekleneni veremedi – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    Topal bekleneni veremedi

    Topal bekleneni veremedi
    COCU, stoperleri oyun kuramadığı için geriden top çıkarma görevini 'a vermişti. Ancak Topal bekleneni veremedi. 15'i defans, 72'si orta saha 10'u hücum bölgesi olmak üzere 97 kez topla buluşan tecrübeli futbolcu, 10 kez top kaybetti. Hiç kilit pas veremedi; üstelik attığı 10 uzun pasın da sadece 5'inde başarılı oldu.
    1. 21.8.2018
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