Ramirez işi ‘balon’ çıktı – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    Ramirez işi ‘balon’ çıktı

    Ramirez işi ‘balon’ çıktı
    , Cristian Ramirez'le ilgilenmediğini açıkladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "İlgili oyuncuya dair herhangi bir transfer planlamamız ve çalışmamız hiçbir zaman olmamıştır" denildi. Ekvadorlu sol bek önceki gün 'a gelmiş ve Fenerbahçe ile görüşeceği iddia edilmişti. 24 yaşındaki Ramirez, sosyal medyada Fenerbahçeli hesapları da takibe almıştı.
    1. 21.8.2018
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