Rakamlar Fener puanlar Malatya – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    Rakamlar Fener puanlar

    Rakamlar Fener puanlar Malatya

    Kanarya topla oynama, pas, defans ve hücumda rakibine fark attı ama 3 puanı Y. aldı

    Sezonu galibiyetiyle açtıktan sonra galibiye serisi başlatmak için gittiği deplasmanında 1-0 yenilen F.Bahçe istatistiklerde ise rakibine bariz fark etti. Teknik direktör Cocu, takımı çift ön libero oynattığı eleştirilse de rakamlar sarı-lacivertlileri işaret etti. Buna göre 'nin rakibini geçtiği ilk istatistik topla oynamada oldu. Sarı-lacivertliler, 90 dakikanın 34.37 dakikasında topa hakim olurken ise 24.27 dakika topla buluştu. Pas sayısında da 563'e 245 fark yapan Kanarya, sadece ikinci yarıda bile rakibinin 4 katına yakın hücum bölgesinde topla oynadı (121-34). Fenerbahçe yine sadece ikinci yarıda Malatya'nın tüm maç boyunca rakip ceza alanına attığı kadar top attı (30-29). Sarı-lacivertliler, çift ön liberoya rağmen yalnızca ilk yarıda bile rakip sahada 22 top kazandı. Bu rakam Malatya'da 8'di. Fakat tüm bunlara rağmen 3 puanı ev sahibi takımın kazanması Cocu'yu eleştiri oklarının hedefine koydu.

    1. 21.8.2018
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