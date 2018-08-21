Rakamlar Fener puanlar Malatya
Kanarya topla oynama, pas, defans ve hücumda rakibine fark attı ama 3 puanı Y. Malatyaspor aldı
Sezonu Bursa galibiyetiyle açtıktan sonra galibiye serisi başlatmak için gittiği Malatyaspor deplasmanında 1-0 yenilen F.Bahçe istatistiklerde ise rakibine bariz fark etti. Teknik direktör Cocu, takımı çift ön libero oynattığı eleştirilse de rakamlar sarı-lacivertlileri işaret etti. Buna göre Fenerbahçe'nin rakibini geçtiği ilk istatistik topla oynamada oldu. Sarı-lacivertliler, 90 dakikanın 34.37 dakikasında topa hakim olurken Malatya ise 24.27 dakika topla buluştu. Pas sayısında da 563'e 245 fark yapan Kanarya, sadece ikinci yarıda bile rakibinin 4 katına yakın hücum bölgesinde topla oynadı (121-34). Fenerbahçe yine sadece ikinci yarıda Malatya'nın tüm maç boyunca rakip ceza alanına attığı kadar top attı (30-29). Sarı-lacivertliler, çift ön liberoya rağmen yalnızca ilk yarıda bile rakip sahada 22 top kazandı. Bu rakam Malatya'da 8'di. Fakat tüm bunlara rağmen 3 puanı ev sahibi takımın kazanması Cocu'yu eleştiri oklarının hedefine koydu.
- 21.8.2018
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Araplar’dan çıkarma
Toplam 4
Yorum
Nail hem futbol oynamıyorlar hem de gitmiyorlar. bi defolup gidin bu takımdan. paraya değil armaya aşık futbolcu lazım bize..
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Partizan-Beşiktaş maçı seyircisiz oynanacak!
Toplam 1
Yorum
Vedat B. Maç seyircili. Kızıl Yıldız ceza aldı. Bilgilendirmeyi düzeltin lütfen. Teşekkürler.
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Maç sonucu | Kasımpaşa 2-1 Medipol Başakşehir | ÖZET
Toplam 1
Yorum
PAŞAM SEMTLERİN EFENDİSİ..EFENDİLERİN SEMTİ
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