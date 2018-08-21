Sezonu Bursa galibiyetiyle açtıktan sonra galibiye serisi başlatmak için gittiği Malatyaspor deplasmanında 1-0 yenilen F.Bahçe istatistiklerde ise rakibine bariz fark etti. Teknik direktör Cocu, takımı çift ön libero oynattığı eleştirilse de rakamlar sarı-lacivertlileri işaret etti. Buna göre Fenerbahçe'nin rakibini geçtiği ilk istatistik topla oynamada oldu. Sarı-lacivertliler, 90 dakikanın 34.37 dakikasında topa hakim olurken Malatya ise 24.27 dakika topla buluştu. Pas sayısında da 563'e 245 fark yapan Kanarya, sadece ikinci yarıda bile rakibinin 4 katına yakın hücum bölgesinde topla oynadı (121-34). Fenerbahçe yine sadece ikinci yarıda Malatya'nın tüm maç boyunca rakip ceza alanına attığı kadar top attı (30-29). Sarı-lacivertliler, çift ön liberoya rağmen yalnızca ilk yarıda bile rakip sahada 22 top kazandı. Bu rakam Malatya'da 8'di. Fakat tüm bunlara rağmen 3 puanı ev sahibi takımın kazanması Cocu'yu eleştiri oklarının hedefine koydu.