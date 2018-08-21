Koç’tan bayram kutlaması – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    Koç’tan bayram kutlaması

    Koç’tan bayram kutlaması
    F.BAHÇE Başkanı , Kurban Bayramı için bir mesaj yayınladı. Başkan, siteden yapılan paylaşımda "Ülke olarak içerisinde bulunduğumuz bu hassas dönemde, birbirimize karşı duyduğumuz sevgi, saygı ve birliğin güçlendiği; hep birlikte sağlık, huzur ve sarı lacivert başarılar ile dolu bir bayram geçirmemiz dileği ile. Camiamızın ve Türk halkının Bayramı'nı kutluyorum" dedi.
    1. 21.8.2018
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