Boyata Galatasaray ve Fenerbahçe'yi takibe aldı! Boyata Kimdir?
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    Boyata ve 'yi takibe aldı!

    Boyata <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> ve <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'yi takibe aldı!

    İsmi ile anılan , , ve 'i sosyal medyadan takibe aldı.

    İsmi yaz transfer dönemi boyunca ile anılan Celtic'in Belçikalı stoperi kişisel Instagram hesabından, , ve Medipol 'i takibe aldı.

    Bu hamle, stoper arayışında olduğu bilinen 'da mı oyuncunun transferinde devreye girdi sorularını beraberinde getirdi.

    DEDRYCK BOYATA KİMDİR?

    27 yaşındaki Belçikalı stoper, futbol kariyerine 2009 yılında Manchester City ile başladı. Manchester kariyeri boyunca Bolton ve Twente gibi takımlara kiralanan tecrübeli stoper, 2015 yılından beri Celtic forması giyiyor. 1,8 milyon Euro karşılığında transfer olduğu İskoçya kulübünün formasını 103 kez terleten Boyata, 14 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

    1. 20.8.2018 14:39
    2. Güncelleme: 21.8.2018 01:43
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