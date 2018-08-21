İsmi yaz transfer dönemi boyunca Fenerbahçe ile anılan Celtic'in Belçikalı stoperi Dedryck Boyata kişisel Instagram hesabından, Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'i takibe aldı.

Bu hamle, stoper arayışında olduğu bilinen Galatasaray'da mı oyuncunun transferinde devreye girdi sorularını beraberinde getirdi.

DEDRYCK BOYATA KİMDİR?

27 yaşındaki Belçikalı stoper, futbol kariyerine 2009 yılında Manchester City ile başladı. Manchester kariyeri boyunca Bolton ve Twente gibi takımlara kiralanan tecrübeli stoper, 2015 yılından beri Celtic forması giyiyor. 1,8 milyon Euro karşılığında transfer olduğu İskoçya kulübünün formasını 103 kez terleten Boyata, 14 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.