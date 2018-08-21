Boyata Galatasaray ve Fenerbahçe'yi takibe aldı!
İsmi Fenerbahçe ile anılan Dedryck Boyata, Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'i sosyal medyadan takibe aldı.
İsmi yaz transfer dönemi boyunca Fenerbahçe ile anılan Celtic'in Belçikalı stoperi Dedryck Boyata kişisel Instagram hesabından, Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'i takibe aldı.
Bu hamle, stoper arayışında olduğu bilinen Galatasaray'da mı oyuncunun transferinde devreye girdi sorularını beraberinde getirdi.
DEDRYCK BOYATA KİMDİR?
- 20.8.2018 14:39
- Güncelleme: 21.8.2018 01:43
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Yorum
Nail hem futbol oynamıyorlar hem de gitmiyorlar. bi defolup gidin bu takımdan. paraya değil armaya aşık futbolcu lazım bize..
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Yorum
PAŞAM SEMTLERİN EFENDİSİ..EFENDİLERİN SEMTİ
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