Benfica'nın savunma oyuncusu Miguel Vitor: "PAOK daha iyi takım!" – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    'nın savunma oyuncusu Miguel Vitor: " daha iyi takım!"

    Benfica'nın savunma oyuncusu Miguel Vitor: "PAOK daha iyi takım!"
    'nın savunma oyuncusu Miguel Vitor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacakları 'un F.Bahçe'den daha iyi bir takım olduğunu söyledi. Tecrübeli oyuncu, "F.Bahçe, belki Avrupa'da daha çok biliniyor ama PAOK, F.Bahçe'den daha tehlikeli bir takım. Evinde 'ya 2-0 yeniliyordu. 10 dakikada 3-2 geri çevirdiler. Onlara daha iyi hazırlanmalıyız" dedi.
    1. 21.8.2018
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