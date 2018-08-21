Aziz Yıldırım: Artık sadece taraftarım – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    : Artık sadece taraftarım

    Aziz Yıldırım: Artık sadece taraftarım

    “Benim için F.Bahçe defteri kapanmıştır. Takım iyi bir netice almışsa sevinirim kötü bir netice almışsa üzülürüm” diyen Yıldırım, ’a kırgın olmadığını da kaydetti

    'nin eski başkanı , görevi sonrası suskunluğunu bozdu. NTV'de katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Yıldırım, bundan sonraki süreçte sadece bir taraftar olarak kalacağını söyledi. Yıldırım, "Benim için Fenerbahçe defteri kapanmıştır. Fenerbahçe iyi bir netice almışsa sevinirim, kötü bir netice almışsa üzülürüm. Ama başkanlıktaki kadar alakam ilgim olmaz" diye konuştu. "HIÇBIR zaman Fenerbahçe politikaları içinde yer almam. Bundan sonra yalnızca Fenerbahçe taraftarıyım" ifadelerini kullanan Yıldırım, "Fenerbahçe'yle ilgili, bana sataşılmadığı müddetçe, bana karalama yapılmadığı sürece Fenerbahçe'yle ilgili hiçbir yorumda bulunmam ve hiçbir konuda da fikrimi beyan etmem. Ama bana karşı yalan, yanlış şeyler söylenirse onlara cevabını veririm" açıklamalarında bulundu.

    BIRAKMAM LAZIMDI
    AzizYıldırım, başkanlık yarışını kaybettiği 'a kırgın olmadığını da dile getirdi ve şöyle devam etti: "20 yıl başkanlık yaptım. Son süreçte mecburiyetten, kendimi mecbur hissettiğim için devam edeyim, yapayım, edeyim diyordum. Normalde bırakmam ; çünkü artık Fenerbahçe'ye yapacağımı yaptım."

    1. 21.8.2018
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