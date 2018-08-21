Aziz Yıldırım: Artık sadece taraftarım
“Benim için F.Bahçe defteri kapanmıştır. Takım iyi bir netice almışsa sevinirim kötü bir netice almışsa üzülürüm” diyen Yıldırım, Ali Koç’a kırgın olmadığını da kaydetti
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, görevi sonrası suskunluğunu bozdu. NTV'de katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Yıldırım, bundan sonraki süreçte sadece bir taraftar olarak kalacağını söyledi. Yıldırım, "Benim için Fenerbahçe defteri kapanmıştır. Fenerbahçe iyi bir netice almışsa sevinirim, kötü bir netice almışsa üzülürüm. Ama başkanlıktaki kadar alakam ilgim olmaz" diye konuştu. "HIÇBIR zaman Fenerbahçe politikaları içinde yer almam. Bundan sonra yalnızca Fenerbahçe taraftarıyım" ifadelerini kullanan Yıldırım, "Fenerbahçe'yle ilgili, bana sataşılmadığı müddetçe, bana karalama yapılmadığı sürece Fenerbahçe'yle ilgili hiçbir yorumda bulunmam ve hiçbir konuda da fikrimi beyan etmem. Ama bana karşı yalan, yanlış şeyler söylenirse onlara cevabını veririm" açıklamalarında bulundu.
BIRAKMAM LAZIMDI
AzizYıldırım, başkanlık yarışını kaybettiği Ali Koç'a kırgın olmadığını da dile getirdi ve şöyle devam etti: "20 yıl başkanlık yaptım. Son süreçte mecburiyetten, kendimi mecbur hissettiğim için devam edeyim, yapayım, edeyim diyordum. Normalde bırakmam lazımdı; çünkü artık Fenerbahçe'ye yapacağımı yaptım."
- 21.8.2018
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Toplam 4
Yorum
Nail hem futbol oynamıyorlar hem de gitmiyorlar. bi defolup gidin bu takımdan. paraya değil armaya aşık futbolcu lazım bize..
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Partizan-Beşiktaş maçı seyircisiz oynanacak!
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Vedat B. Maç seyircili. Kızıl Yıldız ceza aldı. Bilgilendirmeyi düzeltin lütfen. Teşekkürler.
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Maç sonucu | Kasımpaşa 2-1 Medipol Başakşehir | ÖZET
Toplam 1
Yorum
PAŞAM SEMTLERİN EFENDİSİ..EFENDİLERİN SEMTİ
Aziz Yıldırım: Artık sadece taraftarım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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