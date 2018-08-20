Volkan karmaşası – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Volkan karmaşası

    Volkan karmaşası

    Tecrübeli eldiven geçen sezon olduğu gibi hatalarla başladı. Ancak mevcut yedekleri ve Berke, Volkan’ın da gerisinde.

    'de 'in 'dan sonra Yeni maçında da hatalı gol yemesi taraftarı kızdırdı. Sosyal medyada 37 yaşındaki eldiven için olumsuz yorumlar yapıldı. Ancak teknik direktör Phillip Cocu'nun bu konuda eli kolu bağlı durumda. Yedekleri Carlos Kameni ve Berke Özer de şu aşamada Volkan'ı kesecek durumda değiller. Cocu'nun bu sebeple Volkan'a şans tanımaya devam edeceği belirtildi.
    1. 20.8.2018
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