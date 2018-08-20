Semih Özsoy: "Telafi için vakit var" – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    : "Telafi için vakit var"

    <a href="/index/semih-ozsoy?id=3e684147-4135-4571-bf9b-e689cb084d9e" class="" rel="tag">Semih Özsoy</a>: "Telafi için vakit var"
    F.Bahçe'de yönetim adına konuşan beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını söyledi. Özsoy "Ders çıkaracağız. En kısa sürede teknik direktörümüz ve futbolcularımız gerekli önlemleri alacaktır. Telafi şansımız var" dedi.
    1. 20.8.2018
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