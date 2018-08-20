Ortalar hep karavana – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Ortalar hep karavana

    Ortalar hep karavana
    F.Bahçe'nin 1-0 kaybettiği maçında bekler bir hayli aksadı. Hücuma katkıları düşük kalan ve Şener Özbayraklı ikilisi maç boyunca 10 orta kesti. Bunların sadece 2'si İslam Slimani ile buluştu.
    1. 20.8.2018
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