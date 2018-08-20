‘Kötü başladı’ – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ‘Kötü başladı’

    ‘Kötü başladı’
    basını 'nun performansıyla yakından ilgileniyor. Çıkan haberlerde "Şampiyonlar Ligi'nde 'ya elendikten sonra 'de de Yeni 'ya kaybetti. Türk taraftarlar Cocu'ya eleştiriye erken başladı" ifadelerine yer verildi.
    1. 20.8.2018
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