İsla unutuldu – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    İsla unutuldu

    İsla unutuldu
    Şili basını, maçındaki kötü performansı sonrası 'nın gözden düştüğünü yazdı. Haberlerde Y.Malatya maçında sağ bek değişikliği yapıldı ancak oyuna İsla yerine bir orta saha oyuncusu olan Eljif Elmas'ın girdiği vurgulandı.
    1. 20.8.2018
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