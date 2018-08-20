İlk idman bugün olacak – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    İlk idman bugün olacak

    İlk idman bugün olacak
    Yeni 'ya kaybeden dünü izinli geçirdi. Sarı-lacivertli futbolcular, ekibiyle oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına bugün başlayacak. Cocu oyuncularıyla bir değerlendirme toplantısı yapacak.
    1. 20.8.2018
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