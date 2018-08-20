Giuliano resmen gitti – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    resmen gitti

    <a href="/index/giuliano?id=774518a0-ce01-4f87-93c0-3ec1f4cfc01f" class="" rel="tag">Giuliano</a> resmen gitti

    Kanarya, KAP'a 'yu resmen bildirdi. Yapılan duyuruda Brezilyalı futbolcu içn 'ın Al Nassr kulübüyle görüşmelerinin başladığı bildirildi. Bu transferden 10 milyon euro bekleniyor.

    Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Zenit St. Petersburg'dan 7 milyon Euro karşılığında ettiği 'nun satışı için Al Nassr ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

    Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe forması ile geçtiğimiz sezon 38 maça çıkarken 15 gol 6 asist katkısında bulundu.

    1. 20.8.2018
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