Giuliano, Fenerbahçe'ye veda etti – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Giuliano, 'ye veda etti

    Giuliano, <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'ye veda etti

    'den 'ın El Nassr takımına olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano Victor de Paula, sarı-lacivertlilere veda etti.

    Giuliano, kişisel sosyal medya hesaplarından Türkçe ve İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, " taraftarlarına, oyuncularına, teknik ekibine, kulüp çalışanlarına bu fırsat, sevgi, saygı, sabır, destek için teşekkür ederim. Sadece bir yıldı ama çok yoğun geçti. Hepiniz için en iyisini diliyorum. Hep Beraber. Haydi Fener!" ifadelerini kullandı.

    'ye geçen sezon başında 7 milyon bedelle gelen Giuliano, temsilcisine 10,5 milyon bonservis ücretiyle oldu.

    1. 20.8.2018 21:54
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