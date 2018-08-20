Giuliano, Fenerbahçe'ye veda etti
Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'ın El Nassr takımına transfer olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano Victor de Paula, sarı-lacivertlilere veda etti.
Giuliano, kişisel sosyal medya hesaplarından Türkçe ve İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe taraftarlarına, oyuncularına, teknik ekibine, kulüp çalışanlarına bu fırsat, sevgi, saygı, sabır, destek için teşekkür ederim. Sadece bir yıldı ama çok yoğun geçti. Hepiniz için en iyisini diliyorum. Hep Beraber. Haydi Fener!" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'ye geçen sezon başında 7 milyon avro bedelle gelen Giuliano, Suudi Arabistan temsilcisine 10,5 milyon avro bonservis ücretiyle transfer oldu.
- 20.8.2018 21:54
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Toplam 1
Yorum
Beyefendi Özkan Sümerin neden istifa ettiği anlaşıldı. Zeki Yavru taraftar da kötü enerji oluşturuyor, biz yeteneksiz topcu istemiyoruz ! YETER
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Önce çıldırttı sonra affettirdi
Toplam 8
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Olçay Haklısın ikinci yarıda Beşiktaş Okadar kaçırmasaydı durum 4 - 14 olurdu
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Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu
Toplam 7
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Vatan Fb, içinde sen yok hükmündesin.
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