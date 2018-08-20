Fenerbahçe Cristian Ramirez'i yalanladı!
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'i yalanladı!

    Fenerbahçe Cristian Ramirez'i yalanladı!

    , 'ın sol beki 'i yalanladı

    Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde;

    "Son dönemde basında yer alan 'in kulübümüze transferiyle ilgili haberler doğru değildir.

    İlgili oyuncuya dair herhangi bir planlamamız ve çalışmamız hiçbir zaman olmamıştır.

    Kamuoyunun bilgisine sunarız.

    FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

    1. 20.8.2018 15:05
    2. Güncelleme: 20.8.2018 15:05
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