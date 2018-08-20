Fenerbahçe Cristian Ramirez'i yalanladı!
Fenerbahçe, Krasnodar'ın sol beki Cristian Ramirez'i yalanladı
Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde;
"Son dönemde basında yer alan Cristian Ramirez'in kulübümüze transferiyle ilgili haberler doğru değildir.
İlgili oyuncuya dair herhangi bir transfer planlamamız ve çalışmamız hiçbir zaman olmamıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
- 20.8.2018 15:05
- Güncelleme: 20.8.2018 15:05
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Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda o teklifi reddetti!
Toplam 6
Yorum
ua-43 öyle deme beleşhandacılar kızar şimdi sana ileri pas atgmaktan aciz adamı savunurlar şimdi
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Hakan Balta'ya veda
Toplam 1
Yorum
ua-43 yolun açık olsun kadroda olmasan bile takım içi uyumu asla bozmadın ihtiyaç halinde gerçek bir gs li duruşu gösterdin
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Çok değerli galibiyet
Toplam 2
Yorum
Belhanda'yı oynatacam diye geçen haftadaki akıcı oynayabilen takımı bozdun hoca. Sinan'ı forvet veya f.arkası oynatacağın yerde kanada çektin verim düştü.
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