Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde;

"Son dönemde basında yer alan Cristian Ramirez'in kulübümüze transferiyle ilgili haberler doğru değildir.



İlgili oyuncuya dair herhangi bir transfer planlamamız ve çalışmamız hiçbir zaman olmamıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"