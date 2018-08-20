‘Bana 10 numara bul’ – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ‘Bana bul’

    ‘Bana 10 numara bul’
    'de teknik direktör Phillip Cocu, Giuliano'nun ayrılığı sonrası "Buraya bir yapmamız gerekiyor" demişti. Hollandalı çalıştırıcı, sportif direktör Damien Comolli ile de görüşerek "Bize acil ve hazır bir lazım. Bu transferin bir an önce gerçekleşmesini istiyorum. Çünkü oyun içinde kilit bir noktada oynayacak" ifadelerini kullandı. Liste başında 'ın da gündemindeki Shinji Kagawa var.
    1. 20.8.2018
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