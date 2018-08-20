Ali Koç’tan Çin hamlesi – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ağustos 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    ’tan hamlesi

    Ali Koç’tan Çin hamlesi
    'tan sonra de Uzakdoğu pazarına açılıyor. Sarılacivertli kulübün başkanı , 'nin Büyükelçisi Emin Önen'i kabul etti. Görüşmede F.Bahçe'nin Çinli futbolseverlerle nasıl buluşabileceği masaya yatırıldı.
    1. 20.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ali Koç’tan Çin hamlesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN