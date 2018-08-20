Ali Koç'tan bayram kutlaması – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ağustos 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    'tan bayram kutlaması

    Ali Koç'tan bayram kutlaması

    Kulübü Başkanı , yarın başlayacak öncesi bir kutlama mesajı yayımladı.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde 'un adına yayımlanan mesajda, "Ülke olarak içerisinde bulunduğumuz bu hassas dönemde, birbirimize karşı duyduğumuz sevgi, saygı ve birliğin güçlendiği, hep birlikte sağlık, huzur ve sarı-lacivert başarılar ile dolu bir bayram geçirmemiz dileğiyle. Tüm camiamızın ve Türk halkının 'nı kutluyorum." ifadelerine yer verildi.

    1. 20.8.2018 12:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ali Koç'tan bayram kutlaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN