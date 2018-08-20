Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde Ali Koç'un adına yayımlanan mesajda, "Ülke olarak içerisinde bulunduğumuz bu hassas dönemde, birbirimize karşı duyduğumuz sevgi, saygı ve birliğin güçlendiği, hep birlikte sağlık, huzur ve sarı-lacivert başarılar ile dolu bir bayram geçirmemiz dileğiyle. Tüm camiamızın ve Türk halkının Kurban Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerine yer verildi.