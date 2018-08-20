Ali Koç'tan bayram kutlaması
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yarın başlayacak Kurban Bayramı öncesi bir kutlama mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde Ali Koç'un adına yayımlanan mesajda, "Ülke olarak içerisinde bulunduğumuz bu hassas dönemde, birbirimize karşı duyduğumuz sevgi, saygı ve birliğin güçlendiği, hep birlikte sağlık, huzur ve sarı-lacivert başarılar ile dolu bir bayram geçirmemiz dileğiyle. Tüm camiamızın ve Türk halkının Kurban Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerine yer verildi.
- 20.8.2018 12:33
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Şenol Güneş: "36. dakikadan sonra işler değişti"
Toplam 2
Yorum
Olursa.. Hoca ve yönetim sonunda Vida ve Negredo 'dan vazgeçemiyeceklerini anlamistir umarim.. Ha birde Töre diye bir oyuncu var onu da bi hatirlatan
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Antalyaspor'da seçim kararı!
Toplam 2
Yorum
skiski protesto demokratik bir haktır rejimin bir parçası olan ant.yönetimi zorbalıkla insanları susturmak istemekte.
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Vida vasattı
Toplam 1
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Analist Enzo Roco'da daha iyi her sekilde
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