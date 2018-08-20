2. hafta kabusu – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ağustos 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    2. hafta kabusu

    2. hafta kabusu
    Kanarya, son 5 sezondur ligin 2. haftasında galip gelemiyor. Son olarak şampiyonlukla tamamlanan 2013-14 sezonunda 'u 1-0'a geçmişlerdi. Takımı o dönemde çalıştırıyordu. Sonrasında çıktıkları 5. hafta maçlarında 4 beraberlik, 1 yenilgi aldı.
    1. 20.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    2. hafta kabusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN