U21’ler rakip tanımadı – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ağustos 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    ’ler rakip tanımadı

    <a href="/index/u21?id=80946d80-2269-4f11-ba83-3257c32067c2" class="" rel="tag">U21</a>’ler rakip tanımadı
    Sarı-lacivertlilerin Takımı, 'a şans tanımadı. Orduzu Pınarbaşı Sahası'nda oynanan karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayan 'nin gençleri, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. İlk hafta maçından beraberlikle ayrılan Kanarya, puanını 4'e çıkarırken, goller Faik Kartal ve Alparslan Demir'den geldi.
    1. 19.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’ler rakip tanımadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN