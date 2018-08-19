Tribünler doldu – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    Tribünler doldu

    Tribünler doldu
    KARŞILAŞMAYA her iki takım taraftarlarının ilgisi büyük oldu. seyircisi kendine ayrılan bölümü hınca hınç doldururken, güvenlik dolayısıyla boş bırakılan bölge dışında tribünleri de büyük ölçüde doluydu. Mücadeleyi yaklaşık 25 bin futbolsever stattan takip etti. Ticaret maçtan önce Fenerbahçeli taraftarlara kayısı dağıttı.
    1. 19.8.2018
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