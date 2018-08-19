Taraftarlar unutulmadı – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    unutulmadı

    <a href="/index/taraftarlar?id=6023356a-30a0-4c72-9ee8-347ecddb10b2" class="" rel="tag">Taraftarlar</a> unutulmadı
    Yeni Stadı'nda maç öncesi duygusal anlar yaşandı. 'un ilk haftadaki deplasmanı dönüşü trafik kazası geçiren taraftarların ismi stat hoparlöründen anons edildi. Anonsta, "Hepinize geçmiş olsun. Allah bir daha hiçbir takımın taraftarına yaşatmasın" ifadeleri kullanıldı. Anonsun ardından da uzun süre alkışla tempo tuttu.
    1. 19.8.2018
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