Josef ne yapsın! – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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HEPSİ
    19 Ağustos 2018, Pazar
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    Josef ne yapsın!

    Josef ne yapsın!
    Geldiği günden bu yana 'nin vazgeçilmezleri arasında yer alan , dün akşam da takımının en iyilerindendi. Oyunun her iki yönünü de kullanan Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertlilerinin en çalışkan ismiydi. Orta alanda ve kendi savunma alanında birçok kritik müdahalede bulunan 29 yaşındaki futbolcu, takımın hücuma çıkışlarında da etkin rol oynadı. Ancak sambacının performansı, takımını yenilgiden kurtaramadı.
    1. 19.8.2018
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