Fenerbahçe KAP'a bildirdi!
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    , Giuliano'yu 'a bildirdi!

    Fenerbahçe, Giuliano'yu KAP'a bildirdi!

    , Giuliano'nun Al Nassr'a transferi için görüşmelere başlandığını 'a bildirdi.

    , geçtiğimiz sezon Zenit St. Petersburg'dan 7 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Giuliano'nun satışı için Al Nassr ile görüşmelere başlandığını 'a bildirdi.

    Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe forması ile geçtiğimiz sezon 38 maça çıkarken 15 gol 6 asist katkısında bulundu.

    1. 19.8.2018 16:50
    2. Güncelleme: 19.8.2018 17:01
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