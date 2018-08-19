Fenerbahçe, Giuliano'yu KAP'a bildirdi!
Fenerbahçe, Giuliano'nun Al Nassr'a transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Zenit St. Petersburg'dan 7 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Giuliano'nun satışı için Al Nassr ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe forması ile geçtiğimiz sezon 38 maça çıkarken 15 gol 6 asist katkısında bulundu.
- 19.8.2018 16:50
- Güncelleme: 19.8.2018 17:01
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Ayew hayalet gibi
Toplam 1
Yorum
karado 1 adam geçse dişimi kıracam.
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Bu kadro nasıl oturacak hoca
Toplam 1
Yorum
karado bugünkü gibi.oturacaklar.
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Başkan Gevrek, Ali Koç ve yöneticilerini ağırladı
Toplam 1
Yorum
Gerekeni yap Başkanım takım çok iyi dil gerekeni yap yoksa bu sene çok ama çok maçları kaybedecez.
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