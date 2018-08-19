Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Zenit St. Petersburg'dan 7 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Giuliano'nun satışı için Al Nassr ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe forması ile geçtiğimiz sezon 38 maça çıkarken 15 gol 6 asist katkısında bulundu.