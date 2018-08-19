Fenerbahçe, Çin’e açılacak – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    , ’e açılacak

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, <a href="/index/cin?id=ced33d45-c773-4529-b4e0-444f62a5b8d5" class="" rel="tag">Çin</a>’e açılacak

    Başkanı 'tan hamlesi...

    Sarı-lacivertlilerin uzakdoğudaki futbolseverlere ulaşmasını hedefleyen Koç, 'nin Büyükelçisi Emin Önen'i konuk etti. İkili 'de yapılacak hamleler konusunda fikir alışverişinde bulunurken, görüşmenin verimli geçtiği belirtildi. Buna benzer bir projeyi daha önce da gerçekleştirmişti.
    1. 19.8.2018
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