Dostluk tablosu – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    Dostluk tablosu

    Dostluk tablosu
    EVKUR Başkanı Adil Gevrek maçtan önce Başkanı ve sarı-lacivertli yöneticilere yemek verdi. Samimi bir ortamda geçen yemekte Gevrek, Ali Koç ve Fenerbahçe heyetine, 'nın simgesi olan kayısı ikram etti. Ali Koç gösterilen sıcak ilgi nedeniyle Gevrek'e teşekkür ederek, "Şimdiden dostluk kazandı bile" dedi.
    1. 19.8.2018
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