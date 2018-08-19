Adı Fenerbahçe ile anılan Cristian Ramirez, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile İstanbul'a geldiğini duyurdu. Oyuncu Sabiha Gökçen'e inecek.

RAMIREZ OCAK'TA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Krasnodar forması giyen Ekvadorlu bek oyuncusu, geride bıraktığımız kış transfer döneminde de menajerleri tarafından Fenerbahçe'ye önerilmişti. Ramirez'in Türkiye temsilcileri ile masaya oturan sarı lacivertli ekip görüşmelerden sonuç alamamıştı.

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki bek oyuncusunu satın alma opsiyonu ile bir seneliğine kiralayacağı gelen bilgiler arasında.

CRISTIAN RAMİREZ KİMDİR?

Futbola Ekvador'un Brasilia ekibinde başlayan 1994 doğumlu bek oyuncusu, ülkesi takımlarından Independiente formasını iki sezon giydikten sonra Alman ekibi Fortuna Düsseldorf ile Avrupa'ya ilk transferini gerçekleştirdi. 2014/15 sezonunda kiralık olarak 6 ay Nürnberg forması da giyen Ekvadorlu futbolcu, devre arasında Macaristan'ın köklü kulüplerinden Ferencvaros'a transfer oldu. Bir buçuk sezonluk Macaristan macerasından sonra 1,5 milyon € karşılığında Krasnodar'ın yolunu tutan Ramirez, 2017 yılından beri Rus ekibinin formasını giyiyor.

Geçtiğimiz sezon Krasnodar formasını 25 key giyen Ramirez, 3 asist yapma başarısı göstermişti.

2016/17 sezonunda Avrupa Ligi son 32 turunda Krasnodar formasıyla Fenerbahçe'ye karşı forma giyen Ramirez, turun ardından sarı lacivertli taraftarlar hakkında; "Bizim için çok sert geçen bir maçtı. Stadın atmosferi de çok yoğundu. Bir an önce topu ayağınızdan çıkarmak istiyordunuz. Çok zor geçti. Ayrıca Fenerbahçe taraftarının sahaya yabancı madde atmasını anlayabiliyorum. Bu tarz şeyleri Ekvador'da çok gördüm. Tansiyon yüksek olunca taraftarların böyle şeyler yapmasını normal karşılıyorum." açıklamalarında bulunmuştu.

TEKNİĞİ VE DRİPLİNG KALİTESİ YÜKSEK

24 yaşındaki bek oyuncusunun en çok öne çıkan özellikleri arasında; toplu ve topsuz yaptığı koşular, kolay top kaybetmeyen yapısı, pas kalitesi ve hücuma yaptığı katkı ön plana çıkıyor. Ekvadorlu oyuncunun zayıf karnı olarak ise ikili mücadelelerden kaçması ve oyunun savunma yönünde zayıf kalması gösterilebilir.