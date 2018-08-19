Bir daha olmaz









Hollandalı, “Bir hata yaptık o da gol oldu. F.Bahçe bir kez kazaya uğrayabilir ama bu iki hafta üst üste olmaz” dedi F.Bahçe teknik direktörü Phillip Cocu, Malatya maçındaki futboldan memnun kalmadı. Cocu, topa sahip olmanın böyle müsabakalarda pek önemli olmadığını belirterek, "Bir hata yaptık o da golle sonuçlandı. Rakibimizin kalitesi bu. Bununla karşılaşacağımızı biliyorduk. 3. bölgede yaratıcı olamadık. Çok risk aldık, her şeyimizi ortaya koymaya çalıştık ama öyle anlarda biraz da şansın yanınızda olması gerekiyor. Bu maçı kayıp tamamlamak bizim için çok üzücü oldu." Cocu, "Takımın zamana ihtiyacı var gibi görünüyor" sorusu üzerine "Mevcut imkanlarla yetinmeliyiz. Önümüzdeki hafta kazanmak zorundayız. Fenerbahçe bir kez kazaya uğrayabilir ama bu iki hafta üst üste olmaz" şeklinde konuştu. Cocu, "Benfica fizik olarak bizi çok etkiledi. Son limitimize kadar zorlandığımız bir maçı oynadık. Slimani'nin zamana ihtiyacı var. Giuliano başka bir takımla anlaştığı için kadroda yoktu" dedi. 19.8.2018 Etiketler: Kayseri, Malatya, Göztepe, futbol, Hollandalı, Golleri







