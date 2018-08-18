Slimani beklemede – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Slimani beklemede

    Slimani beklemede
    Fenerbahçe'nin ekibi Leicester City'den kiraladığı Cezayirli santrfor İslam Slimani, deplasmanında forma bekliyor. Teknik direktör Phillip Cocu, 30 yaşındaki golcü futbolcuyu hazır görmesi durumunda forma şansı verecek. Slimani'nin yedek başlaması bekleniyor.
    1. 18.8.2018
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