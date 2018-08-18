Ragnar Klavan kaçtı – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    kaçtı

    <a href="/index/ragnar-klavan?id=72e70f24-b8d4-4cea-9acc-f2232079ec0e" class="" rel="tag">Ragnar Klavan</a> kaçtı
    F.Bahçe'nin bir süredir peşinden koştuğu , Cagliari'ye transfer oldu. İtalyan ekibi, 32 yaşındaki Estonyalı stoperi dün sağlık kontrolünden geçirdi. 'a 2 milyon euro ödeyecekler.
    1. 18.8.2018
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