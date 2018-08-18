Yeni Malatyaspor karşısında yedek soyunan Giuliano ile ilgili gerçeği teknik direktör Phillip Cocu açıkladı. Sarılacivertlilerin Hollandalı teknik adamı, Malatya sporyenilgisi sonrası Brezilyalı futbolcunun yedek soyunmasıyla ilgili sorulan soruya, "Başka bir takımla anlaştı, takımdan ayrılacak" cevabını verdi.

GİULİANO AL NASSR'DA!

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica'ya karşı oynanan maçta performansıyla eleştiren Giuliano'nun, Arap ekibi Al Nassr'la anlaştığı öğrenildi. 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al Nassr'a verildiği öğrenilen 28 yaşındaki futbolcuyu, dün gün içinde de Al Nassr'da forma giyen iki vatandaşı sosyal medyadan takibe almış ve bu durum twitter'da en çok konuşulanlar arasına girmişti. 28 yaşındaki oyuncu, gün içinde de Al Nassr'da oynayan iki vatandaşı sosyal medyadan takibe almış ve bu durum twitter'da en çok konuşulanlar arasına girmişti.