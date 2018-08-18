Phillip Cocu açıkladı! Giuliano gidiyor...
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Giuliano ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Cocu: "Giuliano başka bir takımla anlaştı, ayrılacak." ifadelerini kullandı.
Yeni Malatyaspor karşısında yedek soyunan Giuliano ile ilgili gerçeği teknik direktör Phillip Cocu açıkladı. Sarılacivertlilerin Hollandalı teknik adamı, Malatya sporyenilgisi sonrası Brezilyalı futbolcunun yedek soyunmasıyla ilgili sorulan soruya, "Başka bir takımla anlaştı, takımdan ayrılacak" cevabını verdi.
GİULİANO AL NASSR'DA!
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica'ya karşı oynanan maçta performansıyla eleştiren Giuliano'nun, Arap ekibi Al Nassr'la anlaştığı öğrenildi. 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al Nassr'a verildiği öğrenilen 28 yaşındaki futbolcuyu, dün gün içinde de Al Nassr'da forma giyen iki vatandaşı sosyal medyadan takibe almış ve bu durum twitter'da en çok konuşulanlar arasına girmişti. 28 yaşındaki oyuncu, gün içinde de Al Nassr'da oynayan iki vatandaşı sosyal medyadan takibe almış ve bu durum twitter'da en çok konuşulanlar arasına girmişti.
- 19.8.2018 00:10
- Güncelleme: 19.8.2018 01:30
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Emre Akbaba sağlık kontrolünden geçti
Toplam 2
Yorum
CELAL HEYYY MASALLAH ... ALLAH NAZARDAN SAKLASIN , KEM GOZLERDEN SAKINSIN
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Yasin’e protesto
Toplam 2
Yorum
Sporsever Galatasaray Taraftari Büyüktür yasin gibi kücüklerle ugrasmaz
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Fenerbahçe'nin yıldızı Giuliano Arabistan yolcusu!
Toplam 5
Yorum
Ufuk Bir Türk atasözü der ki; sat sat sat... Aslında bunu satıp Emre Akbaba'yı alabilseydi Fener muhteşem olurdu ama kısmet meselesi.
Phillip Cocu açıkladı! Giuliano gidiyor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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