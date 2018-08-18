Hazırlıklar tamamlandı – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Hazırlıklar tamamlandı

    Hazırlıklar tamamlandı
    F.BAHÇE, Malatyaspor ile oynayacağı maçın dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından oyuncular 3 gruba ayrılarak; 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Çift kale maçın ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
    1. 18.8.2018
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