Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe | CANLI
Sezonu Bursaspor zaferiyle açan Fenerbahçe, bugün de Malatya’yı yenerse ligde üst üste 10. maçını kazanmış olacak. Peki Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detayları fotomac.com.tr'de bulabilirsiniz.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında bugün deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak. Geçen hafta sahasında Bursaspor'u 2-1 yenerek sezona mutlu başlayan sarı-lacivertliler, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz temsilcisi Benfica'ya elendi.
Fenerbahçe'nin 11'i: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Ayew, Mehmet Ekici, Barış, Slimani.
Yeni Malatyaspor'un 11'i: Ertaç, Seth, Mina, Sadık, Rahman Buğra, Ahmet Yıldız, Guilherme, Aleksic, Pereira, Adem, Khlaid.
Turun moral bozukluğunu üzerinden atıp taraftarını yeniden mutlu etmek isteyen Kanarya, bugün de kazanırsa ligde oynadığı üst üste 10. maçtan da zaferle ayrılmış olacak. Fenerbahçe ligde ayrıca 11 haftadır maç kaybetmiyor. Son olarak 4 Mart'ta Akhisarspor'a kaybeden sarı-lacivertliler, son 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Yeni Malatyaspor da Spor Toto Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı. Deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yenen Malatya ekibi, lige 3 puanla başladı.??
EVKUR YENİ MALATYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Malatyaspor-Fenerbahçe mücadelesi saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.
- 18.8.2018 20:41
- Güncelleme: 18.8.2018 21:43
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Toplam 2
Yorum
CELAL HEYYY MASALLAH ... ALLAH NAZARDAN SAKLASIN , KEM GOZLERDEN SAKINSIN
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Yasin’e protesto
Toplam 2
Yorum
Sporsever Galatasaray Taraftari Büyüktür yasin gibi kücüklerle ugrasmaz
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Fenerbahçe'nin yıldızı Giuliano Arabistan yolcusu!
Toplam 5
Yorum
Ufuk Bir Türk atasözü der ki; sat sat sat... Aslında bunu satıp Emre Akbaba'yı alabilseydi Fener muhteşem olurdu ama kısmet meselesi.
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