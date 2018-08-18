Evkur Yeni Malatyaspor 1-0 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU | ÖZET

Spor Toto Süper Lig'de ikinci haftanın ilk sürprizi Evkur Yeni Malatyaspor'dan geldi. Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk adayı Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yenerek rakibine ilk mağlubiyeti tattırdı. Son derece akıllı bir oyun sergileyen Erol Bulut'un öğrencileri orta saha ve savunmada hata yapmayarak, Fenerbahçe'nin gol yollarını tıkadı. Kontratakla fırsat kollayan Kayısıcılar, ikinci yarıda Danijel Aleksic'in attığı şık golle 3 puanı hanesine yazdırdı. Golde Guilherme'nin adrese teslim ortası da harikaydı.



MAÇ FAZLASIYLA LİDER OLDU

İlk hafta Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Yeni Malatyaspor böylece puanını 6'ya çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı- kırmızılı oyuncular maçtan sonra hep birlikte tribünlere giderek galibiyeti taraftarıyla kutladı. Yeni Malatyaspor haftaya Kayserispor deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor'un ilk iki haftaki performansı çok beğenildi. Teknik direktör Erol Bulut geçen sezon olduğu gibi kısa sürede farkını gösterdi.?



BENFİCA 11'İNDE 5 DEĞİŞİKLİK!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, kadroda revizyona gitti. Savunmanın sağında Isla'nın yerine Şener Özbayraklı, orta alanda cezası biten Josef, hücumda ise Mehmet Ekici, Barış, İslam Slimani üçlüsü ilk 11'e dahil oldu. Cocu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica rövanşına onbirde başlayan Isla, Eljif, Giuliano, Valbuena ve Alper Potuk'u kulübeye çekti.



KULÜBEDE YILDIZLAR GEÇİDİ

Kanarya'nın Yeni Malatyaspor maçındaki yedek kulübesi göz alıcıydı. Sarı-lacivertli takımda birbirinden değerli tam 7 yabancı oyuncu yedek soyundu. Roberto Soldado, Mathieu Valbuena, Giuliano, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Eljif Elmas ve Carlos Kameni gibi önemli oyuncular kulübede ilginç bir görüntü oluşturdular. Cocu, ilk onbirde sadece 5 yabancıya yer verdi.



VOLKAN KALEYİ YİNE KAPATAMADI

Fenerbahçe'nin 1 numarası Volkan Demirel yeni sezona da kötü başladı. İlk hafta Bursaspor maçında Ekong'un golüne engel olamayan kaptan dün de kalesini kapatamadı. Aleksic'in çok sert olmayan vuruşunu uzaklaştıramayan Volkan için sosyal medyada 'hatalı' olduğu yorumları yapıldı. Bu arada Volkan maçın devre arasında eski takım arkadaşı Malatyasporlu Issiar Dia ile saha ortasında kucaklaşıp, hasret giderdi.

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