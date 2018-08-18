Evkur Yeni Malatyaspor 1-0 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU | ÖZET
Taraftarı önünde akıllı bir oyunla güçlü rakibini kilitleyen Yeni Malatyaspor yeni transferi Danijel Aleksic’in şık golüyle 3 puanı kaptı, zirveye kuruldu
Spor Toto Süper Lig'de ikinci haftanın ilk sürprizi Evkur Yeni Malatyaspor'dan geldi. Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk adayı Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yenerek rakibine ilk mağlubiyeti tattırdı. Son derece akıllı bir oyun sergileyen Erol Bulut'un öğrencileri orta saha ve savunmada hata yapmayarak, Fenerbahçe'nin gol yollarını tıkadı. Kontratakla fırsat kollayan Kayısıcılar, ikinci yarıda Danijel Aleksic'in attığı şık golle 3 puanı hanesine yazdırdı. Golde Guilherme'nin adrese teslim ortası da harikaydı.
MAÇ FAZLASIYLA LİDER OLDU
İlk hafta Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Yeni Malatyaspor böylece puanını 6'ya çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı- kırmızılı oyuncular maçtan sonra hep birlikte tribünlere giderek galibiyeti taraftarıyla kutladı. Yeni Malatyaspor haftaya Kayserispor deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor'un ilk iki haftaki performansı çok beğenildi. Teknik direktör Erol Bulut geçen sezon olduğu gibi kısa sürede farkını gösterdi.?
BENFİCA 11'İNDE 5 DEĞİŞİKLİK!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, kadroda revizyona gitti. Savunmanın sağında Isla'nın yerine Şener Özbayraklı, orta alanda cezası biten Josef, hücumda ise Mehmet Ekici, Barış, İslam Slimani üçlüsü ilk 11'e dahil oldu. Cocu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica rövanşına onbirde başlayan Isla, Eljif, Giuliano, Valbuena ve Alper Potuk'u kulübeye çekti.
KULÜBEDE YILDIZLAR GEÇİDİ
Kanarya'nın Yeni Malatyaspor maçındaki yedek kulübesi göz alıcıydı. Sarı-lacivertli takımda birbirinden değerli tam 7 yabancı oyuncu yedek soyundu. Roberto Soldado, Mathieu Valbuena, Giuliano, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Eljif Elmas ve Carlos Kameni gibi önemli oyuncular kulübede ilginç bir görüntü oluşturdular. Cocu, ilk onbirde sadece 5 yabancıya yer verdi.
VOLKAN KALEYİ YİNE KAPATAMADI
Fenerbahçe'nin 1 numarası Volkan Demirel yeni sezona da kötü başladı. İlk hafta Bursaspor maçında Ekong'un golüne engel olamayan kaptan dün de kalesini kapatamadı. Aleksic'in çok sert olmayan vuruşunu uzaklaştıramayan Volkan için sosyal medyada 'hatalı' olduğu yorumları yapıldı. Bu arada Volkan maçın devre arasında eski takım arkadaşı Malatyasporlu Issiar Dia ile saha ortasında kucaklaşıp, hasret giderdi.
- 18.8.2018 20:41
- Güncelleme: 19.8.2018 00:33
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Toplam 2
Yorum
CELAL HEYYY MASALLAH ... ALLAH NAZARDAN SAKLASIN , KEM GOZLERDEN SAKINSIN
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Yasin’e protesto
Toplam 2
Yorum
Sporsever Galatasaray Taraftari Büyüktür yasin gibi kücüklerle ugrasmaz
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Fenerbahçe'nin yıldızı Giuliano Arabistan yolcusu!
Toplam 5
Yorum
Ufuk Bir Türk atasözü der ki; sat sat sat... Aslında bunu satıp Emre Akbaba'yı alabilseydi Fener muhteşem olurdu ama kısmet meselesi.
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