Lig'in ikinci haftasında oynanacak karşılaşma öncesi iki takımın başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, kentteki bir restoranda düzenlenen yemekte bir araya geldi. Adil Gevrek, yemek öncesi yaptığı konuşmada, Fenerbahçe camiasını kentte ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, bugün oynanacak olan karşılaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.



Gevrek, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Dostluk kazansın. Sezon hem Malatya'ya hem Fenerbahçe'ye hem de diğer takımlara hayırlı olsun. İnşallah kazasız, belasız bir lig olur. Bu sene kardeşliğin, birliğin olduğu bir spor faaliyeti olur umarım, önemli olan bu. Mücadeleler sahada yapılıyor, önemli olan burada bir araya gelmek."







KOÇ: "DOSTLUK KAZANDI BİLE"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Başkan Gevrek'in misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederken, kentte havanın sıcak olduğunu, yapılan misafirperverliğin ise havadan da sıcak olduğunu söyledi.



Koç, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Başkanın dediği gibi dostluk kazanır ama bence dostluk kazandı bile. Ama bunun tek tük örneği değil bütün sezona yayılmasını canı gönülden umuyorum, arzu ediyorum. Ben ve arkadaşlarım adına hem bu akşamki yemek hem sıcak ilgi alaka için de teşekkür etmek istiyorum."