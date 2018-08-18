Andre Ayew’e özel program – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    ’e özel program

    Andre Ayew’e özel program
    PHİLLİP Cocu, takımın yeni transferlerinden ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Hollandalı çalıştırıcı "Sen bu takımın en önemli parçalarında birisin. Fiziksel olarak kendini toparladığında neler yapacağını biliyorum" ifadelerini kullandı. Ayew de özel idmanlarla seviyesini yükseltmeye çalışıyor.
    1. 18.8.2018
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