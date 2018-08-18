Ahmet Çakar'dan flaş Volkan Demirel yorumu: Dön yuvana...
Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel, yenilen gol sonrası taraftarların tepkisini çekti. SABAH yazarı Ahmet Çakar da Volkan Demirel ile ilgili Twitter'dan çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.
İşte o paylaşım:
- 18.8.2018 23:47
- Güncelleme: 19.8.2018 00:04
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Emre Akbaba sağlık kontrolünden geçti
Toplam 2
Yorum
CELAL HEYYY MASALLAH ... ALLAH NAZARDAN SAKLASIN , KEM GOZLERDEN SAKINSIN
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Yasin’e protesto
Toplam 2
Yorum
Sporsever Galatasaray Taraftari Büyüktür yasin gibi kücüklerle ugrasmaz
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Fenerbahçe'nin yıldızı Giuliano Arabistan yolcusu!
Toplam 5
Yorum
Ufuk Bir Türk atasözü der ki; sat sat sat... Aslında bunu satıp Emre Akbaba'yı alabilseydi Fener muhteşem olurdu ama kısmet meselesi.
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