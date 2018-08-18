Aatıf ve İsmail yine oynamıyor – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Aatıf ve İsmail yine oynamıyor

    Aatıf ve İsmail yine oynamıyor
    Sarı-Lacivertli takımda sakatlığı bulunan Aatıf ile bugün de forma giyemeyecek. ise sakatlıklar ve kart cezası nedeniyle 3 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-siyahlılarda sakatlıkları devam eden orta saha oyuncuları Azubuike ve ile maçında kırmızı kart gören Issam Chebake forma giyemeyecek. Çalışmalarını kondisyoner eşliğinde sürdüren Eren Tozlu'nun da görev alması beklenmiyor.
    1. 18.8.2018
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