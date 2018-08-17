Kayısı zamanı – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    Kayısı zamanı

    Kayısı zamanı

    Şampiyonlar Ligi defterini kapatan , maçının hazırlıklarına baş

    SPOR 'e galibiyeti ile giren cumartesi günü deplasmanda ile oynayacağı ikinci hafta maçının hazırlıklarına başladı. Samandıra'da teknik direktör Cocu'nun yönettiği antrenmanda maçında ilk 11'de görev alan oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrıldılar. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının devamında yapılan çift kale maçla antrenman noktalandı. Oyuncuların oldukça hırslı olmaları dikkat çekti.

    EYVAH! YINE FIRAT
    MHK, ile arasındaki maça Fırat Aydınus'u atadı. Tecrübeli hakem son dönemde 'ye uğurlu gelmiyor. Sarı-lacivertliler, Aydınus'un yönettiği son 6 karşılaşmada sadece Galatasaray'ı 1-0 yenebilirken, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

    1. 17.8.2018
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