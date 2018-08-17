Kayısı zamanı

SPOR Toto Süper Lig'e Bursaspor galibiyeti ile giren Fenerbahçe cumartesi günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı ikinci hafta maçının hazırlıklarına başladı. Samandıra'da teknik direktör Cocu'nun yönettiği antrenmanda Benfica maçında ilk 11'de görev alan oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrıldılar. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının devamında yapılan çift kale maçla antrenman noktalandı. Oyuncuların oldukça hırslı olmaları dikkat çekti.



EYVAH! YINE FIRAT

MHK, Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasındaki maça Fırat Aydınus'u atadı. Tecrübeli hakem son dönemde Fenerbahçe'ye uğurlu gelmiyor. Sarı-lacivertliler, Aydınus'un yönettiği son 6 karşılaşmada sadece Galatasaray'ı 1-0 yenebilirken, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.