Hulusi Belgü yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım Bey benim Benfica maçından sonra yazdıklarıma çok içerlemiş. Aziz bey yazdıklarıma içerlemekte haklıdır. Herhangi bir suç unsuru içermeyen o yazım yüzünden beni mahkemeye verecekmiş, emin olun buna çok sevindim. Demek ki Aziz Bey bir kez daha kaybedecek!

Aziz Yıldırım Bey Fenerbahçe'yi, 621 Milyon Euro borca ulaştırmış ve sevdalısı olduğumuz Fenerbahçe'mizi artık transfer yapamaz hale getirmiştir. Kendisi aldığı kararlarla, uyguladığı politikalarla kulübümüze büyük zarar vermiştir. Bu davada bunu kanıtlamaktan, anlatmaktan gurur duyacağım.

Aziz Yıldırım Bey, sinirlenmekte de haklıdır; çünkü Ali Koç Başkan'ın kibarlığından söyleyemediği ancak rakamlarla kanıtladığı bazı gerçekleri ben açıkça ifade ettim. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır ve gerçekler bazılarını her zaman rahatsız eder.

Aziz Bey, 'Fenerbahçe'ye FETÖ'den daha fazla zarar verdi' şeklindeki cümlemi, benim Hain terör örgütü 'FETÖ'yü aklamış olduğuma' yorarak bir kez daha kendisini açık etmiştir.Onun adına çok üzüldüm... Aziz Bey'in her zaman uyguladığı 'bir düşman, bir günah keçisi yaratıp, ona saldırmak gibi huyları vardır. Bir kez daha bu taktiği uygulamaya koyduğunu üzülerek görüyorum. Aziz Bey'e atalarımızın güzel bir sözüyle karşılık vermek isterim: "Güneş balçıkla sıvanmaz."

Sevdalısı olduğumuz Fenerbahçe'miz Aziz Bey'den kurtulmuş ve ufku açılmıştır. Ne yaparsa yapsın Aziz Bey bu duruma engel olamayacaktır.

Saygılarımla

Hulusi Belgü"