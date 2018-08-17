Hulusi Belgü’den Aziz Yıldırım’a yanıt…
Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Hulusi Belgü, Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkında suç duyurusu bulunacağını açıklamasının ardından yazılı açıklamada bulundu.
Hulusi Belgü yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım Bey benim Benfica maçından sonra yazdıklarıma çok içerlemiş. Aziz bey yazdıklarıma içerlemekte haklıdır. Herhangi bir suç unsuru içermeyen o yazım yüzünden beni mahkemeye verecekmiş, emin olun buna çok sevindim. Demek ki Aziz Bey bir kez daha kaybedecek!
Aziz Yıldırım Bey Fenerbahçe'yi, 621 Milyon Euro borca ulaştırmış ve sevdalısı olduğumuz Fenerbahçe'mizi artık transfer yapamaz hale getirmiştir. Kendisi aldığı kararlarla, uyguladığı politikalarla kulübümüze büyük zarar vermiştir. Bu davada bunu kanıtlamaktan, anlatmaktan gurur duyacağım.
Aziz Yıldırım Bey, sinirlenmekte de haklıdır; çünkü Ali Koç Başkan'ın kibarlığından söyleyemediği ancak rakamlarla kanıtladığı bazı gerçekleri ben açıkça ifade ettim. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır ve gerçekler bazılarını her zaman rahatsız eder.
Aziz Bey, 'Fenerbahçe'ye FETÖ'den daha fazla zarar verdi' şeklindeki cümlemi, benim Hain terör örgütü 'FETÖ'yü aklamış olduğuma' yorarak bir kez daha kendisini açık etmiştir.Onun adına çok üzüldüm... Aziz Bey'in her zaman uyguladığı 'bir düşman, bir günah keçisi yaratıp, ona saldırmak gibi huyları vardır. Bir kez daha bu taktiği uygulamaya koyduğunu üzülerek görüyorum. Aziz Bey'e atalarımızın güzel bir sözüyle karşılık vermek isterim: "Güneş balçıkla sıvanmaz."
Sevdalısı olduğumuz Fenerbahçe'miz Aziz Bey'den kurtulmuş ve ufku açılmıştır. Ne yaparsa yapsın Aziz Bey bu duruma engel olamayacaktır.
Saygılarımla
Hulusi Belgü"
- 17.8.2018 10:51
- Güncelleme: 17.8.2018 10:53
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Şenol Güneş: "Bu bizim için bir ders oldu"
Toplam 12
Yorum
BJK'li bizim inatçi hoca bunamaya basladi. Necip'ten sonra Roco'yu da gördük. Hiç mi bir genç kazandirmaz takima? Genç Fatih stoperde gayet iyigibi
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Şenol Güneş: "Bu bizim için bir ders oldu"
Toplam 12
Yorum
BJK'li Hocam tamam elinde oyuncu yok da oyuncularin pozisyonlari ile bu kadar oynanir mi be? Birde artik gençlere bir sans versen diyorum...
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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Partizan oldu
Toplam 6
Yorum
Taraftar Lige acaip baslangiç oldu bu ön elemeler. 1 aydir takim 3 günde bir oynuyor. Hoca hemen hemen ayni 11 ile bizim 35'likleri yorup bitiriyor..
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