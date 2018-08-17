Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştilen çalışma saat 17.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından oyuncular, 3 gruba ayrılarak; 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Çift kale maçın ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertli kafile akşam saatlerinde Malatya'ya uçacak. 2 takım arasında yarın Yeni Malatyaspor Stadı'nda oynanacak müsabaka 21.45'te başlayacak.
- 17.8.2018 19:54
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
ya tutarsa Fenerbahçe maçında forvet oynatırsınız artık Gomisin yerine :)
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Şenol Güneş: "Bu bizim için bir ders oldu"
Toplam 22
Yorum
berbat geçmiş olsun bu takım bu sene kaçıncı olur belli değil. ligden düşmesek bari
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
dely yav he he size gelseydi yıldızdı demi :D
Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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