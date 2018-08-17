Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına hazır – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    , maçına hazır

    Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçına hazır

    , 'in ikinci haftasında Evkur ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde 'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştilen çalışma saat 17.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından oyuncular, 3 gruba ayrılarak; 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Çift kale maçın ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

    Sarı-lacivertli kafile akşam saatlerinde Malatya'ya uçacak. 2 takım arasında yarın Stadı'nda oynanacak müsabaka 21.45'te başlayacak.

    1. 17.8.2018 19:54
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