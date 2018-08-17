Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu: ‘Gelecekten umutluyum’
- 17.8.2018
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Galatasaray Ahmet Bulut'a 144 bin € ödeyecek.
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Yorum
FUTBOL USA TFF.'DE DOLANCILARDAN YANA OLMUS, USTELIK BIDE BU ZAMANDA EU. ODEYIN DEMIS. AYSAL BU ADAMI KAPIDAN KOVMUSTU
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Galatasaray'da Garry Rodrigues'in sakatlandığı açıklandı!
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FUTBOL USA ANTRAMANDA ACABA KIMIN TARAFINDAN SAKATLANDI DARBEYI KIM VURDU?
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Fenerbahçe Emre Akbaba için resmi teklif yaptı
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mustafa aziz bu zihniyette yönetti borç 600 milyon euro ali başkanda aynı yolda demekki borç 1 milyar euro olacak :(
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu: ‘Gelecekten umutluyum’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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