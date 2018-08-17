Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu: ‘Gelecekten umutluyum’ – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    Teknik Direktörü : ‘Gelecekten umutluyum’

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> Teknik Direktörü <a href="/index/phillip-cocu?id=0b94477f-0514-4339-9026-64a3527fe6d1" class="" rel="tag">Phillip Cocu</a>: ‘Gelecekten umutluyum’
    Teknik Direktörü , ülkesi Hollanda'da konuştu. Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Cocu, "Piyasadaki olanaklar çok sınırlı. Bu yüzden transferler biraz uzadı. Kulüp kiralık oyuncu aramak zorunda kaldı. Oynadığımız futbolcu da gelecek adına olumlu" ifadelerini kullandı.
    1. 17.8.2018
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