Fenerbahçe kafilesi Malatya'da – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    kafilesi 'da

    Fenerbahçe kafilesi Malatya'da

    'de yarın Evkur ile karşılaşacak , 'ya geldi.

    Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı.

    Teknik direktör Phillip Cocu ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, tecrübeli teknik adama çiçek verdi. Taraftarlar, meşale yakarak takım otobüsüne bir süre eşlik etti.

    kafilesi, havalimanından konaklayacağı otele geçti.

    Evkur ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma yarın saat 21.45'te Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

    1. 17.8.2018 22:46
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