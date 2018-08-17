Fenerbahçe kafilesi Malatya'da
Spor Toto Süper Lig'de yarın Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Malatya'ya geldi.
Malatya Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı.
Teknik direktör Phillip Cocu ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, tecrübeli teknik adama çiçek verdi. Taraftarlar, meşale yakarak takım otobüsüne bir süre eşlik etti.
Fenerbahçe kafilesi, havalimanından konaklayacağı otele geçti.
Evkur Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma yarın saat 21.45'te Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.
- 17.8.2018 22:46
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
ya tutarsa Fenerbahçe maçında forvet oynatırsınız artık Gomisin yerine :)
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Şenol Güneş: "Bu bizim için bir ders oldu"
Toplam 22
Yorum
berbat geçmiş olsun bu takım bu sene kaçıncı olur belli değil. ligden düşmesek bari
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
dely yav he he size gelseydi yıldızdı demi :D
Fenerbahçe kafilesi Malatya'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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