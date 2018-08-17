F.Bahçe TV kapanmıyor – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    F.Bahçe TV kapanmıyor

    F.Bahçe TV kapanmıyor
    F.Bahçe, 'nin yayın hayatına devam edeceğini duyurdu. İnternet sitesinden yapılan açıklamada, sosyal medyada dün yayılan 'kulüp kanalları kapatılıyor' haberlerin gerçek olmadığı belirtilerek, "FBTV ile ilgili, haberlerde yer alan şekilde bir tasarruf yok" denildi.
    1. 17.8.2018
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