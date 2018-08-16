Volkan yine kafa karıştırdı
Kanarya'nın kaptanı Volkan Demirel son dönemlerinde eski formuna bir türlü ulaşamıyor.
Kanarya'nın kaptanı Volkan Demirel son dönemlerinde eski formuna bir türlü ulaşamıyor. Geçen sezona kötü başlayan tecrübeli eldivenin Benfica karşısında yenilen golde çok geç tepki vermesi eleştiri konusu oldu. 37 yaşın olgunluğuna rağmen yaptığı pozisyon hataları da dikkat çekti. Ancak şu aşamada yedekleri Carlos Kameni ve Berke Özer'in onu kesmesi kolay görünmüyor.
- 16.8.2018
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Ufuk Sarıca: “İki maçı kazanıp Çin’e gitmek istiyoruz”
Toplam 1
Yorum
Dr.ALban Bu takım maç falan kazanmaz. Hidayet bey orda olduğu sürece size destek yok. Şifreli kanaldan verin maçları daha güzel olur kimse izlemesin
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Beşir kalmak istemiş
Toplam 3
Yorum
Ceyhun Sümer'in halen ne isi var Trabzon'da. Bize kac futbolcu kazandirdi son senerleri? Kac yetenekli oyuncuyu torpili olmadigi icin gönderdi?
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Fenerbahçe'den Slimani açıklaması!
Toplam 3
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ismail girgin turşusunu kurun tur gittikten sonra olmadı sayın başkan yine kahrolduk
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