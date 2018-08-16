Volkan yine kafa karıştırdı

Kanarya'nın kaptanı Volkan Demirel son dönemlerinde eski formuna bir türlü ulaşamıyor. Geçen sezona kötü başlayan tecrübeli eldivenin Benfica karşısında yenilen golde çok geç tepki vermesi eleştiri konusu oldu. 37 yaşın olgunluğuna rağmen yaptığı pozisyon hataları da dikkat çekti. Ancak şu aşamada yedekleri Carlos Kameni ve Berke Özer'in onu kesmesi kolay görünmüyor.