Volkan yine kafa karıştırdı – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    Volkan yine kafa karıştırdı

    Volkan yine kafa karıştırdı

    Kanarya'nın kaptanı son dönemlerinde eski formuna bir türlü ulaşamıyor.

    Kanarya'nın kaptanı son dönemlerinde eski formuna bir türlü ulaşamıyor. Geçen sezona kötü başlayan tecrübeli eldivenin karşısında yenilen golde çok geç tepki vermesi eleştiri konusu oldu. 37 yaşın olgunluğuna rağmen yaptığı pozisyon hataları da dikkat çekti. Ancak şu aşamada yedekleri Carlos Kameni ve Berke Özer'in onu kesmesi kolay görünmüyor.

    1. 16.8.2018
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