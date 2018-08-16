Ozan ve Salih stada gelmemiş
Fenerbahçe'de gözden çıkarılan iki isim Ozan Tufan ve Salih Uçan'ın Benfica karşılaşmasında stada hiç gelmedikleri ortaya çıktı.
İKİSİ DE SATILACAK
Sarı-lacivertliler transferde ellerini rahatlatmak için Ozan Tufan ve Salih Uçan'ı elden çıkarmaya çalışıyor.
6 milyon euro bekleniyor. Ozan'a İspanyol, Salih'e İtalyan ekipleri kanca attı.
- 16.8.2018
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Ufuk Sarıca: “İki maçı kazanıp Çin’e gitmek istiyoruz”
Toplam 1
Yorum
Dr.ALban Bu takım maç falan kazanmaz. Hidayet bey orda olduğu sürece size destek yok. Şifreli kanaldan verin maçları daha güzel olur kimse izlemesin
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Beşir kalmak istemiş
Toplam 3
Yorum
Ceyhun Sümer'in halen ne isi var Trabzon'da. Bize kac futbolcu kazandirdi son senerleri? Kac yetenekli oyuncuyu torpili olmadigi icin gönderdi?
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Fenerbahçe'den Slimani açıklaması!
Toplam 3
Yorum
ismail girgin turşusunu kurun tur gittikten sonra olmadı sayın başkan yine kahrolduk
Ozan ve Salih stada gelmemiş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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