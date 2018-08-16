Ozan ve Salih stada gelmemiş – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    Ozan ve Salih stada gelmemiş

    Ozan ve Salih stada gelmemiş

    'de gözden çıkarılan iki isim ve 'ın karşılaşmasında stada hiç gelmedikleri ortaya çıktı.

    Maç sonunda oynayan, oynamayan tüm futbolcular tribünlere giderken sadece iki eksik vardı. İki isim F.Bahçe ile bağlarını kopardı.

    İKİSİ DE SATILACAK
    Sarı-lacivertliler transferde ellerini rahatlatmak için ve 'ı elden çıkarmaya çalışıyor.

    6 milyon euro bekleniyor. Ozan'a İspanyol, Salih'e İtalyan ekipleri kanca attı.
    1. 16.8.2018
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