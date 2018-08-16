Fransız medyasında yer alan habere göre; Geçtiğimiz sezon Espanyol'dan transfer edilen ve Volkan Demirel'in ardından 2. kaleci konumunda kalan 34 yaşındaki Kameni'yi kadrosuna katmak isteyen Auxerre'in 500 bin Euro'luk bir teklifte bulunduğu belirtildi. Auxerre başkanı Francis Graille'nin yakın arkadaşı olan Fenerahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'den bu transfer için kolaylık göstermesini istediği kaydedildi.

Sarı-lacivertliler ile 2020 Temmuz ayına kadar kontratı devam eden Kameni geçen sezon 16 maça çıkıp, 20 gol yemişti.