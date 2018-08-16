Kameni'ye Auxerre talip oldu! İşte yapılan teklif... – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    'ye talip oldu! İşte yapılan teklif...

    <a href="/index/kameni?id=50dbbddd-53ce-4424-8084-0c973e806c1c" class="" rel="tag">Kameni</a>'ye <a href="/index/auxerre?id=6618857d-b694-48a1-8850-1d0c62f2e867" class="" rel="tag">Auxerre</a> talip oldu! İşte yapılan teklif...

    'nin Kamerunlu filebekçisi Carlos 'ye 'dan 'in talip olduğu iddia edildi.

    Fransız medyasında yer alan habere göre; Geçtiğimiz sezon Espanyol'dan edilen ve 'in ardından 2. kaleci konumunda kalan 34 yaşındaki 'yi kadrosuna katmak isteyen 'in 500 bin Euro'luk bir teklifte bulunduğu belirtildi. başkanı Francis Graille'nin yakın arkadaşı olan Fenerahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'den bu için kolaylık göstermesini istediği kaydedildi.

    Sarı-lacivertliler ile 2020 Temmuz ayına kadar kontratı devam eden geçen sezon 16 maça çıkıp, 20 gol yemişti.

    1. 16.8.2018 19:04
    2. Güncelleme: 16.8.2018 19:18
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